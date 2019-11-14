Вертолет привлечен для тушения лесного пожара в Крыму

14.11.19 17:28

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Лесная подстилка на площади 3 га загорелась в четверг под Симферополем, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

"В 16:20 мск вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством общим объемом 3,5 тонны воды", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:30 мск. В тушении задействовано 112 человек и 25 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет, однако тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 м/с, отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ведомства, населенным пунктам пожар не угрожает.

В Крыму установилась теплая для осени погода, температура превышает среднесуточную норму на 8-10 градусов, без осадков. 10 ноября был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 27,1 градуса.