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14.11.19 17:28
Вертолет привлечен для тушения лесного пожара в Крыму
"В 16:20 мск вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством общим объемом 3,5 тонны воды", - говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:30 мск. В тушении задействовано 112 человек и 25 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет, однако тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 м/с, отмечается в сообщении.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ведомства, населенным пунктам пожар не угрожает.
В Крыму установилась теплая для осени погода, температура превышает среднесуточную норму на 8-10 градусов, без осадков. 10 ноября был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 27,1 градуса.
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