Уроки в школах Петропавловка-Камчатского отменили из-за непогоды

15.11.19 06:18

© РИА Новости. Алексей Владыкин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского и в учреждениях дополнительного образования отменены в пятницу из-за циклона, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

В горадминистрации подчеркивают, что детские сады продолжают работать в прежнем режиме.

Охотоморский циклон обрушился на Камчатку в ночь на пятницу сильным снегом с дождем и штормовым ветром. По данным Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, во власти стихии оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также Елизовский, Усть-Большерецкий районы и юг Мильковского района. Порывы ветра там могут достигать 20 м/с, а на побережьях - штормовых 30 м/с.

Из-за циклона в нескольких районах Камчатского края с 15 по 17 ноября включительно объявлена лавинная опасность.