Игорная зона "Приморье" обзаведётся к 2023 г. минимум 8 отелями с казино

15.11.19 06:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Минимум 8 отелей с казино планируется построить к 2023 году на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) "Приморье" (Приморский край), всего по проекту их должно быть не менее 11, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Приморья по итогам выездной встречи врио вице-губернатора Константина Шестакова с инвесторами.

Общая сумма по заключенным соглашениям с резидентами ИРК сегодня составляет 78,5 млрд рублей.

Участниками проекта являются семь компаний из России, Гонконга, Китая, Камбоджи и Южной Кореи.

"Мы вышли на финишную прямую по строительству двух новых развлекательных комплексов с казино на территории игорной зоны. Инвестор из Королевства Камбоджа достраивает 11-этажный отель с казино и концертным залом, а российский инвестор ЗАО "Шамбала" запустит в работу казино ориентировочно в марте 2020 года. Рабочие уже ведут внутреннюю отделку здания. С нашими инвесторами мы постоянно в контакте и оказываем поддержку по любым вопросам", - приводит слова Шестакова пресс-служба.

После сдачи двух новых объектов в Приморье будет создано около 2 тыс. рабочих мест (в Tigre de Cristal сегодня работает почти 1 тыс. человек), а также значительно увеличится доход в бюджет Приморского края от налоговых отчислений за ведение игорной деятельности.