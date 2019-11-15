Междугороднее автобусное сообщение второй день закрыто на Сахалине из-за циклона

15.11.19 06:31

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Автобусное сообщение из Южно-Сахалинска с 10 городами острова, приостановленное из-за циклона в четверг днем, остается до сих пор закрытым из-за гололеда на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в пятницу.

Спасатели просят граждан, которые планировали перемещаться на междугородних автобусах, воспользоваться услугами Сахалинской железной дороги, а автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от выездов на личном автотранспорте за пределы населённых пунктов до улучшения погоды.

По данным пресс-службы, циклон нарушил электроснабжение в четырех населенных пунктах Углегорского района. В работах по восстановлению электроснабжения задействованы две ремонтных бригады "Сахалинэнерго" (10 человек, 2 единицы техники). Все котельные оснащены резервными источниками электроэнергии, нарушений теплоснабжения не зарегистрировано.