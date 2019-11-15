Совершающий кругосветное плавание фрегат "Паллада" пересек тропик Рака

15.11.19 06:46

© РИА Новости. Нина Зотина

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Российский парусник "Паллада", участвующий в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, пересек Северный тропик, сообщил в пятницу медиа-центр экспедиции.

"Учебный парусник "Паллада" благополучно пересек северный тропик Рака. От Владивостока пройдено 2 304 морские мили, причем значительную часть пути фрегат преодолел под парусами", - говорится в сообщении.

Тропик Рака (Северный тропик) - одна из пяти основных параллелей, отмечаемых на картах Земли, самая северная широта, на которой Солнце в полдень может подняться в зенит.

Экипаж парусника готовится к пересечению экватора, разделяющего южное и северное полушария планеты, и встрече с Нептуном. Это традиционный ритуал для начинающих моряков, которые никогда не пересекали экватор.

Как сообщалось, 1 ноября парусник "Паллада" вышел из Владивостока в третье кругосветное плавание.