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15.11.19 07:07
Главный сахалинский порт затопило в результате сильного шторма в море
"Порт не работает. Территория затоплена вплоть до железной дороги. Сейчас постепенно вода уходит", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на проходной порта уровень воды доходит по колено. Никто не пострадал. Инфраструктура порта, по предварительным данным, также не пострадала. Все суда накануне шторма покинули акваторию порта.
Корсаковский морской торговый порт является одним из главных портов Сахалина, куда доставляется основное количество народно-хозяйственных грузов для региона.
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