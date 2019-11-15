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15.11.19 07:07

Главный сахалинский порт затопило в результате сильного шторма в море

© РИА Новости. Сергей Субботин
15 ноября. Interfax-Russia.ru - В результате сильного шторма утром в пятницу затопило территорию морского торгового порта в городе Корсаков (юг Сахалина), сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в диспетчерской порта.

"Порт не работает. Территория затоплена вплоть до железной дороги. Сейчас постепенно вода уходит", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на проходной порта уровень воды доходит по колено. Никто не пострадал. Инфраструктура порта, по предварительным данным, также не пострадала. Все суда накануне шторма покинули акваторию порта.

Корсаковский морской торговый порт является одним из главных портов Сахалина, куда доставляется основное количество народно-хозяйственных грузов для региона.

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