Врачи не видят угрозы жизни двоим подросткам, раненным во время стрельбы в колледже в Приамурье

15.11.19 07:31

© РИА Новости. Варвара Гертье

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Угрозы жизни подростков, получивших ранения во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, нет, сообщил журналистам главный врач Амурской областной клинической больницы Руслан Белоус.

"В детской областной клинической больнице находятся двое пациентов 17 лет, которые были вчера доставлены с места происшествия. Оба оперированы. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Второй пациент в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим", - заверил Белоус.

В Минздраве области сообщили, что третий пострадавший - 20 лет - находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы, он также был прооперирован накануне. В пятницу его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще три человека были ранены.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.