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15.11.19 07:31
Врачи не видят угрозы жизни двоим подросткам, раненным во время стрельбы в колледже в Приамурье
"В детской областной клинической больнице находятся двое пациентов 17 лет, которые были вчера доставлены с места происшествия. Оба оперированы. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Второй пациент в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим", - заверил Белоус.
В Минздраве области сообщили, что третий пострадавший - 20 лет - находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы, он также был прооперирован накануне. В пятницу его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще три человека были ранены.
По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.
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