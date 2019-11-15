Перебои с электричеством зафиксированы в 7 населенных пунктах Хабаровского края из-за циклона

15.11.19 07:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 ноября. Interfax-Russia.ru - В нескольких населенных пунктах Хабаровского края порывы ветра привели к обрывам на ЛЭП и отключению электроэнергии, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Из-за порывов ветра в течение прошедших суток и на утро 15 ноября регистрировались локальные отключения электроэнергии в сельских поселениях в Ульчском, Солнечном и Нанайском районах, всего порядка 7 населенных пунктов ",-сказано в сообщении.

По информации МЧС, аварийные бригады электросетей оперативно устраняли повреждения на линиях ЛЭП и переподключали энергосети. В большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено.

Кроме того, с 14 ноября продолжают действовать ограничения для движения пассажирского транспорта по автодорогам: п. Лидога - п. Ванино, с. Циммермановка - п. Подгорное, с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре, г. Советская Гавань - п. Ванино - п. Монгохто.

Также до улучшения погодных условий временно приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск.

По прогнозу специалистов Дальневосточного Управления Гидрометеослужбы, циклон ещё будет оказывать своё влияние на территорию края в течение нескольких дней.