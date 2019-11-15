15.11.19 07:54

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Энергетики ликвидировали аварию на линии электропередачи в Черемховском районе Иркутской области, из-за которой без электроснабжения оказались более 800 жителей, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 23:50 местного времени четверга (18:50 мск) электроснабжение в Черемховском районе восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.