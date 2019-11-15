Иркутская область к 2022 году планирует увеличить почти в четыре раза объем средств на жилье сиротам

15.11.19 08:04

© РИА Новости. Михаил Мордасов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внесет в Законодательное собрание изменения в бюджет, которыми предлагается увеличить почти в четыре раза финансирование госпрограммы по предоставлению жилья детям-сиротам к 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На реализацию госпрограммы на 2020 год планируется предусмотреть средства в объеме более 1 млрд рублей, на 2021 год - более 1,1 млрд рублей, на 2022 год - более 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В текущем году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было предусмотрено более 761 млн рублей (352,4 млн рублей из областного бюджета, свыше 408,7 млн рублей - из федерального).

Всего в 2019 году на территории Иркутской области планируется заселение 553 квартир, построенных для детей-сирот.