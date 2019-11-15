"Доброфлот" построил в Приморье завод по переработке минтая за 1,5 млрд рублей

15.11.19 08:49

© РИА Новости. Павел Львов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Доброфлот" в 2020 году запустит в эксплуатацию завод по переработке минтая в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае, сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).

Ранее сообщалось, что "Доброфлот" планировал запустить завод 1 сентября 2019 года.

"На текущем этапе инвестор проекта, группа компаний "Доброфлот", закончил строительство завода по переработке минтая и других видов рыб, в который уже вложено 1,5 млрд рублей. Создается 1,3 тыс. новых рабочих мест. Запуск производственных мощностей запланирован на 2020 год. Вторым этапом будут созданы прибрежный логистический комплекс и сухой док", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что мощность предприятия составит более 110 тонн готовой продукции в сутки - филе, фарша, рыбной муки и рыбного жира.

Для хранения сырья и продукции будет построен холодильник мощность 15 тыс. тонн.

Компания также намерена использовать новый метод транспортировки. "Вместо вагонов-складов будут использоваться рефконтейнеры, которые из Большого Камня доставят замороженную продукцию в центральную часть страны", - пояснял представитель "Доброфлота".

Всего "Доброфлот" планирует инвестировать более 3,5 мрлд рублей в строительство в Приморье предприятия по переработке минтая и логистического комплекса.

ГК "Доброфлот" - крупный российский рыбоперерабатывающий холдинг. Флот группы насчитывает 15 рыбодобывающих судов, шесть транспортных судов-рефрижераторов и три рыбоперерабатывающих плавзавода, в том числе крупнейший в России плавзавод "Всеволод Сибирцев". Также в холдинг входит крупнейший по объему выпуска береговой рыбоконсервный завод России.

Главой и основным владельцем ГК "Доброфлот" является гендиректор АО "Южморрыбфлот" (Приморский край) Александр Ефремов.