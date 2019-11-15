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15.11.19 08:49
"Доброфлот" построил в Приморье завод по переработке минтая за 1,5 млрд рублей
Ранее сообщалось, что "Доброфлот" планировал запустить завод 1 сентября 2019 года.
"На текущем этапе инвестор проекта, группа компаний "Доброфлот", закончил строительство завода по переработке минтая и других видов рыб, в который уже вложено 1,5 млрд рублей. Создается 1,3 тыс. новых рабочих мест. Запуск производственных мощностей запланирован на 2020 год. Вторым этапом будут созданы прибрежный логистический комплекс и сухой док", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что мощность предприятия составит более 110 тонн готовой продукции в сутки - филе, фарша, рыбной муки и рыбного жира.
Для хранения сырья и продукции будет построен холодильник мощность 15 тыс. тонн.
Компания также намерена использовать новый метод транспортировки. "Вместо вагонов-складов будут использоваться рефконтейнеры, которые из Большого Камня доставят замороженную продукцию в центральную часть страны", - пояснял представитель "Доброфлота".
Всего "Доброфлот" планирует инвестировать более 3,5 мрлд рублей в строительство в Приморье предприятия по переработке минтая и логистического комплекса.
ГК "Доброфлот" - крупный российский рыбоперерабатывающий холдинг. Флот группы насчитывает 15 рыбодобывающих судов, шесть транспортных судов-рефрижераторов и три рыбоперерабатывающих плавзавода, в том числе крупнейший в России плавзавод "Всеволод Сибирцев". Также в холдинг входит крупнейший по объему выпуска береговой рыбоконсервный завод России.
Главой и основным владельцем ГК "Доброфлот" является гендиректор АО "Южморрыбфлот" (Приморский край) Александр Ефремов.
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