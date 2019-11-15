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Активный поиск людей в районе прорыва дамбы под Красноярском завершен из-за 30-градусных морозов

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Активная фаза поисковых работ в районе прорыва дамб у поселка Щетинкино Красноярского края завершена, пропавшими без вести до сих пор считаются три человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В связи с наступлением морозов основные силы МЧС вернулись в места дислокации, в том числе спасатели Главного управления МЧС по краю, сотрудники краевого учреждения "Спасатель" и Сибирского поисково-спасательного отряда. Река в районе поселка Щетинкино, где велись поисковые работы, покрылась льдом. В настоящее время на месте продолжают дежурство сотрудники правоохранительных органов, режим ЧС в районе происшествия пока не снят, пропавшими без вести считаются три человека", - сказал собеседник агентства.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в районе поселка Щетинкино температура воздуха минус 27 градусов, а ночью опускалась ниже минус 30.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков. В спасательных и поисковых работах участвовали около 300 сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, привлекались водолазы.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело, арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), и еще двое сотрудников артели, в офисе компании прошли обыски.

По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

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