Дипломат заявил о росте интереса к переселению россиян из Германии в ДФО

15.11.19 09:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Россияне, проживающие в Германии, стали чаще интересоваться возможностью переезда в регионы Дальнего Востока по госпрограмме переселения соотечественников, отмечают российские дипломаты.

"По информации генерального консула России в Бонне Владимира Седых, интерес к переселению именно в регионы Дальнего Востока повышается. Эту тенденцию отметили и другие участники круглого стола, в частности, представители МИД и МВД России", - сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Дипломат сообщил об этом в выступлении в Генеральном консульстве России в Бонне (ФРГ) на встрече с представители МИД и МВД РФ, властями российских регионов, проживающими в Германии соотечественниками, АРЧК ДВ. Участники обсудили реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Дальний Восток - приоритетная территория в рамках этой программы.

Выступающие отметили, в Германии интерес к возможности переселения на историческую родину становится все более заметен в среде выходцев из стран, ранее составлявших территорию советского государства.

За время действия госпрограммы из ФРГ в Россию переселился 951 человек, в том числе в регионы Дальнего Востока. Например, в этом году соотечественников приняли Хабаровский и Приморский края.

Как сообщил заведующий консульским отделом Посольства России в ФРГ Константин Нефедов, слова которого приводит пресс-служба, чаще других переселяются в Россию многодетные семьи, основным мотивом для этого является неудовлетворенность образованием. Среди других причин, побуждающих людей возвращаться: неоправдавшиеся ожидания от жизни в Германии, невозможность трудоустроиться по специальности, проблемы с реализацией потребности в духовной идентификацией, а также желание "защитить детей от сверхтолерантного подхода в воспитании".

"Заинтересованность присутствовавших на встрече соотечественников была очевидной. Агентство готово сотрудничать с представителями общественных организаций, объединяющих соотечественников", - сообщил представитель АРЧК ДВ, который по просьбе присутствующих на встрече соотечественников провел консультации и дал разъяснения по вопросам участия в госпрограмме.

Как сообщалось, по итогам встречи с общественниками Дальнего Востока на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки для соотечественников-переселенцев.

В госпрограмме участвуют все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки, которую планируют включить в программу в 2020 году.

На Дальнем Востоке предусмотрены повышенные меры поддержки для переезжающих. Для участника госпрограммы подъемные составляют 240 тыс. рублей, а на каждого члена его семьи - по 120 тыс. рублей. С начала работы программы 49 тыс. соотечественников выбрали для переезда Дальний Восток. Почти три тысячи человек приехали в регион в первом полугодии 2019 года. Это на 30% превышает аналогичный показатель предыдущего года. В основном переезжают в Хабаровский и Приморский края.