Еще одна школа в Благовещенске находится под охраной ЧОП "Сириус-А"

15.11.19 09:13

© РИА Новости. Евгений Земцов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Частная организация "Сириус-А", которая охраняет Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, имеет договор только с одной школой Благовещенска, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь мэра Екатерина Касимова.

"В Благовещенске "Сириус-А" охраняет только одну школу, но это лицензированная охранная организация. Охранники, которые работают в этой школе, прошли проверку, у них имеются необходимые документы. Мы проводили свою внутреннюю проверку, в любом случае, сейчас также проверку проводит прокуратура", - сообщила собеседница агентства.

Касимова отметила, что проверка идет в детских садах, в учреждениях дополнительного образования, спортшколах, стадионах и других учреждениях. В первую очередь ревизия коснулась общеобразовательных школ.

Ранее сообщалось, что частная охранная организация "Сириус-А", сотрудник которой дежурил на посту в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в день, когда студент устроил стрельбу, работает по контракту и на объектах Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ).

В этой больнице проходят лечение двое из троих пострадавших при стрельбе в колледже.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Устроивший стрельбу покончил с собой.

Глава частного охранного предприятия, охраняющего амурский колледж, задержан. По версии следствия, подозреваемый оформил на пост охраны гражданина, не имевшего соответствующего разрешения на охранную деятельность. Следователи также задержали дежурившего в день ЧП сотрудника "Сириус-А".

Возбуждены уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека).