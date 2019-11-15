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15.11.19 09:18
Жители тюменских деревень, заразившиеся "гаффской болезнью", получат по 10 тыс. рублей
"Подписал постановление о выделении средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево Тобольского района. Единовременную выплату - 10 тысяч рублей - получат и взрослые, и дети уже в ноябре", - написал Моор на своей странице в соцсетях.
Он также подчеркнул, что "запрет на вылов рыбы из озера Андреевского не должен ухудшить качество жизни граждан".
Ранее сообщалось, что в конце октября на вертолетах в больницу областного центра с признаками редкой "гаффской болезни" были доставлены десять жителей деревни Ачиры. У восьми из них диагноз подтвердился.
В результате проведенных исследований специалисты установили, что причиной вспышки заболевания стала рыба, выловленная из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры.
В настоящее время вылов рыбы из этого водоема запрещен.
Кроме того, в регионе был введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") - острое заболевание, его патогенез недостаточно хорошо изучен. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт, развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.
Ачиры - деревня, расположенная в труднодоступной части Тобольского района, добраться до нее можно только на вертолете или по зимнику.
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