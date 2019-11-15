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15.11.19 09:33

Заповедник "Остров Врангеля" на Чукотке открыл площадки для наблюдения за птицами

© РИА Новости. Вера Костамо
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Заповедник "Остров Врангеля" впервые в своей истории принял волонтеров, которые помогли подготовить к приему любителей орнитологии турбазу и места для наблюдения за птицами, сообщают сотрудники заповедника в своих соцсетях.

"Волонтеры совместно с сотрудниками подготовили кордон "Лагуна Попова" к приему любителей птиц со всего мира. Промысловый дом на лагуне после его капитального ремонта планируется использовать как базу для остановки на сухопутных и морских маршрутах при проведении наблюдений за птицами и морскими млекопитающими", - говорится в сообщении.

В заповеднике "Остров Врангеля" гнездятся не менее 169 видов птиц. Здесь же расположена крупнейшие в Чукотском море гнездовые концентрации морских колониальных птиц, так называемые "птичьи базары".

По данным заповедника, в 2019 году его посетили более 1000 туристов. На базе "Сомнительная" туристы осматривали полностью готовый к работе музей "Дом охотника", в котором собрана уникальная коллекция предметов охоты. Их использовали морские зверобои на острове Врангеля в советское время. Кроме того, музей представляет собой восстановленный дом известного на Чукотке охотника Ивана Ульвелькота, в котором он жил более 20 лет.

Как сообщалось, по итогам прошедшего пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории ДФО.

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