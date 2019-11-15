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15.11.19 09:41

Москва поднялась на 10 пунктов в рейтинге инновационных городов мира

© РИА Новости. Максим Блинов
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Москва заняла 38-е место в глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index), поднявшись за год на 10 позиций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу.

По его словам, в ноябре рейтинг вышел в 12 раз и охватил свыше 500 мировых городов.

"В топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Равное с Москвой количество баллов набрали японская Осака, канадский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас. Москва оставила позади себя в рейтинге Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки, Брюссель", - сказал Ефимов.

В рейтинг 2thinknow также вошли 20 российских городов: Санкт-Петербург находится на 109 месте, Казань - на 393-м, Новосибирск - на 405-м, Екатеринбург занимает 416-ю позицию, Ростов-на-Дону - 419-ю.

Глава департамента экономической политики Москвы Денис Тихонов сообщил, что всего за семь лет Москва поднялась в рейтинге 2thinknow более чем на 150 позиций: в 2012 году она занимала в нем 192 место.

"Города оцениваются по 162 показателям, которые объединены в три блока: инфраструктура для человеческого капитала, рыночный потенциал, культурное достояние. Эксперты, в частности, анализируют такие показатели, как ВРП, уровень материального благосостояния и образования, налог на прибыль компаний, уровень развитости промышленного производства, количество в городе штаб-квартир многонациональных корпораций, наличие промышленных кластеров в городе, стратегия продвижения бренда города, политика правительства в сфере ИТ, развитость беспроводных сетей, развитость карточных платежей и так далее", - пояснил Тихонов.

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