Проезд в общественном транспорте подорожает в Петербурге с 1 января

15.11.19 09:47

© РИА Новости. Александр Гальперин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Стоимость разового проезда в наземном пассажирском транспорте Петербурга с 1 января 2020 года составит 50 рублей, в метрополитене - 55 рублей, сообщила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Кроме того, по итогам рабочего совещания с членами городского правительства в четверг принято решение, что для владельцев проездных билетов стоимость как в метро, так и в наземном транспорте с 1 января 2020 года увеличится на 4%.

Сейчас жетон метро стоит 45 рублей, билет на автобус, трамвай, троллейбус - 40 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга не исключает возможности увеличения тарифа на разовый проезд в общественном транспорте Петербурга в 2020 году на 5 рублей.

До этого говорилось, что в 2020 году стоимость проезда на метро может вырасти с 45 до 47 рублей, а в наземном транспорте с 40 до 42 рублей.