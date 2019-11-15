Режим ЧС введен в одном из районов Крыма из-за природного пожара

15.11.19 09:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории Симферопольского района Крыма, где второй день тушат крупный природный пожар, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по республике.

"Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - говорится в сообщении.

Возгорание лесной подстилки под Симферополем было зафиксировано в 13:30 четверга. В тушении пожара, которое осложнятся порывами сильного ветра до 17 м/с, а также труднопроходимыми участками, задействованы 335 человек, 59 единиц техники, а также вертолет Ми-8, сказано в сообщении.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, ориентировочная площадь возгорания составляет 20 га.

Жертв и пострадавших нет, населенным пунктам пожар не угрожает.