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15.11.19 09:53
Более 130 млн руб. льготных кредитов выдали пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области
"С 30 августа по 15 ноября 63 предпринимателя из пяти районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление деятельности на общую сумму 133,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Среди заемщиков - 39 предпринимателей из Тулуна, 12 - из Нижнеудинска, пять - из Тайшетского района, четыре - из Чуны, три - из Тулунского района.
Кроме того по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-3,5% годовых микрозаймы получили шесть бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя - в Усолье-Сибирском, по одному предпринимателю - из Усть-Илимска, Черемхова, Саянска и Байкальска.
Ранее сообщалось, что летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. Больше остальных пострадали города Нижнеудинск и Тулун. От наводнения пострадали 401 предприятие и предприниматель, ущерб ранее оценивался в 1,6 млрд рублей. В том числе 260 предприятий и предпринимателей пострадали в городе Тулун и Тулунском районе, где ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.
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