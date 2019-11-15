Более 130 млн руб. льготных кредитов выдали пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области

15.11.19 09:53

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Фонд микрокредитования Иркутской области выдал более 130 млн рублей под 1% годовых предпринимателям, пострадавшим от наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С 30 августа по 15 ноября 63 предпринимателя из пяти районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление деятельности на общую сумму 133,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Среди заемщиков - 39 предпринимателей из Тулуна, 12 - из Нижнеудинска, пять - из Тайшетского района, четыре - из Чуны, три - из Тулунского района.

Кроме того по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-3,5% годовых микрозаймы получили шесть бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя - в Усолье-Сибирском, по одному предпринимателю - из Усть-Илимска, Черемхова, Саянска и Байкальска.

Ранее сообщалось, что летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. Больше остальных пострадали города Нижнеудинск и Тулун. От наводнения пострадали 401 предприятие и предприниматель, ущерб ранее оценивался в 1,6 млрд рублей. В том числе 260 предприятий и предпринимателей пострадали в городе Тулун и Тулунском районе, где ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.