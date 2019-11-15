Неудавшийся похититель тигренка Гектора предстанет перед судом в Оренбуржье

15.11.19 10:05

Фото со страницы Карена Даллакяна в соцсети

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить тигренка по кличке Гектор из передвижного зоопарка в городе Бузулук Оренбургской области.

Прокуратура региона сообщает в пятницу, что инцидент произошел утром 28 июня на территории стадиона, где расположился гастролирующий зоопарк.

"Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался выкрасть из клетки детеныша амурского тигра. Тигренка стала защищать его мать", - говорится в сообщении.

Обвинение неудавшемуся похитителю предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Уголовное дело направлено в Бузулукский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что тигренка пытался похитить 20-летний гражданин Казахстана, приехавший в Оренбургскую область к своей знакомой.

Проникнув в зоопарк, молодой человек схватил тигренка и попытался вытащить его из клетки. Однако тигрица вцепилась ему в руку - сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать мужчину из ее лап.

После происшествия неудавшийся похититель был госпитализирован. Медицинская помощь также понадобилась и тигренку. Гектора отправили на реабилитацию в челябинский приют ветеринара Карена Даллакяна.