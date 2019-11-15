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15.11.19 10:05
Неудавшийся похититель тигренка Гектора предстанет перед судом в Оренбуржье
Прокуратура региона сообщает в пятницу, что инцидент произошел утром 28 июня на территории стадиона, где расположился гастролирующий зоопарк.
"Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался выкрасть из клетки детеныша амурского тигра. Тигренка стала защищать его мать", - говорится в сообщении.
Обвинение неудавшемуся похитителю предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Уголовное дело направлено в Бузулукский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что тигренка пытался похитить 20-летний гражданин Казахстана, приехавший в Оренбургскую область к своей знакомой.
Проникнув в зоопарк, молодой человек схватил тигренка и попытался вытащить его из клетки. Однако тигрица вцепилась ему в руку - сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать мужчину из ее лап.
После происшествия неудавшийся похититель был госпитализирован. Медицинская помощь также понадобилась и тигренку. Гектора отправили на реабилитацию в челябинский приют ветеринара Карена Даллакяна.
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