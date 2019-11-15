Аэрофлот закроет VIP-зал в Новосибирске для "платиновых" и бизнес-пассажиров

15.11.19 10:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" с 15 ноября закрывает бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Новосибирска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из информации на сайте компании.

В качестве компенсации пассажирам обеих категорий будут начислять по 3 тыс. миль. Пассажирам бизнес-класса также будет предоставляться ваучер на 2 тыс. рублей с НДС, "которым можно воспользоваться при оплате последующей перевозки и дополнительных услуг на собственных рейсах ПАО "Аэрофлот" в течение одного года с даты его оформления".

Аэропорт Новосибирска ("Толмачево") входит в группу "Новапорт" Романа Троценко.

"Аэрофлот" начал огранивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Как объяснял близкий к "Аэрофлоту" источник, затраты на обслуживание в VIP-залах "не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг". В Европе компания тратит на это значительно меньше, утверждал он.

Сначала ограничения касались только владельцев "золотых" бонусных карт с билетами в эконом-классе, но с 1 ноября компания распространила их на "платиновых" и бизнес-пассажиров, закрыв для них VIP-зал в аэропорту Магнитогорска.

Сейчас, согласно информации на сайте "Аэрофлота", ограничения для "золотых" пассажиров действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Геленджика, Грозного, Иркутска, Ханты-Мансийска, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска.