Транспортный налог в Магаданской области в 2020 г. могут увеличить на 5%

15.11.19 10:10

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Размеры ставок транспортного налога в Магаданской области могут увеличиться на 5% по всем категориям транспортных средств, кроме грузового и специализированного транспорта, сообщает пресс-служба областной думы.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Магаданской области "О транспортном налоге" рассмотрели парламентарии на заседании комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.

Отмечается, что в последний раз ставки пересматривались в 2016 году. Налог формирует дорожные фонды, собранные средства направляются на содержание региональных и муниципальных дорог. В настоящий момент, по оценке специалистов, в Магаданской области он является одним из самых низких Дальнем Востоке.

"За четыре года в регионе увеличились средние показатели доходов населения, изменилась стоимость обслуживания дорог. Фонду требуются дополнительные средства на их нормативное содержание. Поэтому принято решение увеличить минимальную расчетную сумму", - сказал председатель думы Сергей Абрамов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, повышение ставки не коснется грузового и специализированного транспорта, используемого на перевозках основных грузов. Этот закон также предполагает льготы для неработающих пенсионеров, неработающих граждан 50 и 55 лет для женщин и мужчин соответственно, для Героев Советского Союза и России.

"Сегодня мы прорабатываем возможность предоставления аналогичной льготы участникам боевых действий", - добавил спикер.

Кроме того, данный законопроект предусматривает одновременное введение с 1 января 2020 года дополнительной категории налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты транспортного налога.

В рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предлагается освободить многодетные семьи от уплаты налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. и от 100 до 150 л.с.