Добыча нефти в ХМАО в январе-октябре осталась на уровне прошлого года

15.11.19 10:16

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе в январе-октябре 2019 года составила 196,5 млн тонн, что соответствует объему нефтедобычи в аналогичном периоде прошлого года, сообщается на сайте департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Добыча газа выросла на 1,3% - до 30,4 млрд кубометров.

Как сообщалось, в 2018 году в ХМАО впервые за 10 лет прекратилось снижение добычи нефти. По итогам прошлого года объем добычи составил 236,5 млн тонн, превысив на 0,5% показатель 2017 года.

В регионе с 2008 года сохранялась тенденция к снижению нефтедобычи в среднем на 1,5% ежегодно, что связывалось с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов, недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений.

В настоящее время доля ХМАО в общероссийской добыче нефти составляет около 43%. Более 80% ее производства в округе приходится на "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "ЛУКОЙЛ". Добычу также ведут "Славнефть", "Русснефть", "Газпром нефть", "Томскнефть", "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", "Башнефть" и ряд независимых недропользователей.