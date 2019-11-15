Обязательную маркировку молочной продукции введут с 1 июня 2020г

15.11.19 10:31

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Обязательная маркировка молочной продукции в РФ вводится с 1 июня 2020 года. Это предусмотрено распоряжением правительства, подписанным 8 ноября и размещенным на сайте кабмина.

Проект распоряжения подготовлен Минпромторгом.

При этом Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов немаркированный молочной продукции допускается до 1 декабря 2020 года. Это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными, говорится в справке к документу.

Между тем, в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) заявили, что для введения в России маркировки молочной продукции выбран небрежный и поспешный подход.

"У отрасли вызывает недоумение, почему столь небрежный и поспешный подход к введению маркировки был выбран именно для молочной промышленности. Молочная отрасль является одной из самых сложных отраслей в производстве и логистике, с короткими сроками годности продукта, сотнями форматов упаковки и более чем двумя тысячами заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года", - заявил генеральный директор союза Артем Белов, процитированный в сообщении Союзмолоко.

Союзмолоко считает недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции. "Такая мера, как введение обязательной маркировки всех категорий молочных продуктов, имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат, - подчеркивается в сообщении. - При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия. Однако решение о введении маркировки в отрасли было принято в форме распоряжения правительства, чтобы избежать такой процедуры".

"Принятие методических рекомендаций для проведения эксперимента является обязательным, однако подписание документа состоялось лишь в середине ноября 2019 года - через четыре месяца после условного начала тестирования. Все предложения бизнес-сообщества, ранее внесенные в проект рекомендаций, из итоговой версии были исключены, - сообщает Союзмолоко. - Предложенные в методических рекомендациях варианты интеграции системы маркировки кодами data-matrix и ФГИС "Меркурий" не позволят бизнесу избежать дополнительных затрат".

При этом подписанный документ в целом не подразумевает, что затраты бизнеса будут сопоставлены с полученной от введения маркировки молочной продукции выгодой. Таким образом, экономическая целесообразность введения системы оценена вообще не будет. Необходимость проведения такого анализа закреплена правовыми актами РФ и Евразийского экономического союза, но все они были проигнорированы, уточняет союз производителей молочной продукции.

Союзмолоко сообщает, что в заявленном эксперименте по маркировке молочной продукции не принимают участие крупнейшие российские предприятия, а список участников держится в строжайшем секрете от общественности. "Надежность результатов такого эксперимента вызывает серьезные сомнения", - считают в союзе.

Объединение не раз указывало, что нововведение потребует от отрасли 25 млрд рублей капитальных затрат на покупку оборудования для нанесения маркировки, а также ежегодных затрат на покупку кода для каждой упаковки продукции в 20 млрд рублей без НДС. При этом доля контрафактной продукции, произведенной с нарушением прав на интеллектуальную собственность, в том числе торговую марку, на молочном рынке составляет 0,01%, или несколько сотен миллионов рублей.

"В то же время со стороны оператора системы ("Оператор-ЦРПТ" - ИФ) ни разу не были представлены расчеты по комплексным затратам и потенциальной выгоде государства, - говорится в сообщении. - Таким образом решение о многомиллиардных затратах для тысяч предприятий молочной отрасли принималось без учета мнения бизнеса и с нарушением законодательных норм".

По мнению союза, введение обязательной маркировки является избыточной, затратной и неэффективной мерой, задачи которой уже решаются введенной в 2019 году для всей отрасли системой "Меркурий". "Такие действия противоречат не только проводимой государством политики "регуляторной гильотины" и "трансформации делового климата", но и препятствуют достижению отраслью стратегической задачи самообеспечения и выхода на внешние рынки", - подчеркивает Союзмолоко.

Маркировка на отдельные виды молочной продукции была введена по распоряжению правительства от 13 июля 2019 года.

При этом предусматривалось, что срок введения обязательной маркировки этой товарной группы будет определен по результатам эксперимента, проведение которого предусмотрено постановлением правительства от 29 июня 2019 года.

В пятницу Минсельхоз и Минпромторг сообщили, что утвердили рекомендации к эксперименту по маркировке молочной продукции.

Документ закрепляет основы и порядок маркировки, в том числе и способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами - ГИС Маркировка и ФГИС "Меркурий" (электронная ветсертификация готовой молочной продукции, действует с 1 ноября 2019 года).

Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме "единого окна", а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции "от фермы до прилавка", что даст потребителю уверенность в легальности товара, считают в Минпромторге.

В эксперименте по маркировке участвуют переработчики молока, производители сливок, йогуртов и кефиров, молочных сывороток, сыров и творога, сливочного масла, мороженого и некоторых других видов молочной продукции.