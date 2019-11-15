"Воронежский шампиньон" запустил в регионе производство грибов и компоста за 2,5 млрд руб

15.11.19 11:00

© РИА Новости. Виталий Тимкив

15 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Воронежский шампиньон" запустило комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Новоусманском районе Воронежской области, сообщает пресс-служба правительства области.

Заявленный объем инвестиций в проект - порядка 2,5 млрд рублей.

Комплекс состоит из двух производственных площадок. На одной идет подготовка компоста (искусственно приготовленной питательной среды для дальнейшего выращивания грибов), на другой - непосредственно выращиваются шампиньоны. Выход на полную мощность планируется до конца 2019 года. Предприятие будет производить ежегодно 36 тыс. тонн компоста и 12 тыс. тонн шампиньонов.

Предполагается, что поставки грибов будут осуществляться не только на внутренний региональный рынок, но и во все регионы Центрального федерального округа.

Как сообщалось, на инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году компания подписала соглашение о реализации в Краснодарском крае проекта по выращиванию шампиньонов.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Краснодарского края, "Воронежский шампиньон" в этом году завершил в регионе строительство комплекса по выращиванию шампиньонов стоимостью 2,2 млрд рублей. В рамках проекта на площади 69 га создано производство шампиньонного компоста мощностью 36,4 тыс. тонн в год для собственного выращивания грибов и реализации компоста на оптовом рынке, а также производство шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Предусмотрено создание 250 новых рабочих мест.