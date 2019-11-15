Учредителю Мурманского пароходства Куликову продлили домашний арест

15.11.19 11:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Мурманска по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста учредителю ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) Николаю Куликову, фигуранту уголовного дела о злоупотреблении полномочиями на 580 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Мера пресечения продлена до 11 декабря", - сказали в суде.

Из отчета ММП по итогам третьего квартала 2019 года следует, что Куликов "досрочно прекратил свои полномочия члена Совета директоров Общества в связи с увольнением". В совете директоров на посту председателя остается его дочь Ольга Куликова, занимающая должность советника по экологии и природопользованию обособленного структурного подразделения ММП в Москве.

Как сообщалось, 18 сентября был задержан и затем помещен под домашний арест на два месяца член совета директоров и учредитель ММП Николай Куликов по делу о злоупотреблениях на 580 млн рублей. До этого (также в сентябре) Октябрьский райсуд Мурманска отправил под домашний арест Алексея Глазунова, который занимал пост гендиректора ММП с февраля по июнь 2019 года, по делу о сокрытии от налоговой службы 88 млн рублей. Еще раньше суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

ММП 13 сентября в третий раз с начала 2019 года сменило генерального директора. Новым руководителем стал Андрей Киселев.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" в июле руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников. В октябре Российский профсоюз моряков со ссылкой на данные Роструда сообщил, что задолженность ММП перед 514 работниками составляет 91,2 млн рублей. В ноябре Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что ММП начало погашать долги по заработной плате: уже выплачено 85,7 млн рублей, остаток долга составляет 80,7 млн рублей.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, 29,99% акций компании владеет Николай Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему же ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% находится у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - у экс-гендиректора ММП Александра Брынцева.