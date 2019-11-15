В Подмосковье завершили строительство еще одного дома Urban Group

15.11.19 11:05

© РИА Новости. Антон Денисов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Строительство еще одного дома в жилом комплексе "Опалиха О3" обанкротившейся компании Urban Group завершилось в Подмосковье, сообщили в пятницу в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.

"Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) на д. 14 ЖК "Опалиха О3"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с утвержденной вице-премьером РФ Виталием Мутко дорожной картой, строительство объекта за обанкротившейся компанией Urban Group завершено Фондом защиты прав дольщиков. Генподрядчиком является компания "Крокус Интернэшнл".

Следующим этапом станет получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию. После сдачи дома квартиры получат 617 дольщиков.

В Фонде отметили, что до конца года будет завершено строительство домов №16 и №18. В настоящее время на стройплощадке задействовано более 1 тыс. рабочих и 28 единиц техники.

Как сообщалось, Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных дома в шести жилых комплексах Urban Group. Речь идет о ЖК "Солнечная система", "Лайково", "Лесобережный", "Митино О2", "Опалиха О3" и "Видный город".

В этом году в общей сложности будут восстановлены права 8 тыс. обманутых дольщиков.

Достройка домов Urban Group финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области. При этом по девяти домам прошлый застройщик делал взносы в размере 1,2% с каждого ДДУ, поэтому их строительство завершается на средства компенсационного фонда. Достройка инфраструктуры новых жилых комплексов ведется за счет бюджета Московской области.

Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья.