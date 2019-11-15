Четыре мобильных кванториума появятся на Алтае для обучения сельских школьников

15.11.19 11:07

© РИА Новости. Сергей Пятаков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - К 2025 году по селам Алтайского края начнут курсировать мобильные кванториумы, которые предоставят сельским школьникам лаборатории для изучения сразу нескольких дисциплин, сообщил на пресс-конференции в барнаульском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" министр образования и науки региона Максим Костенко.

"У нас появятся мобильные кванториумы. К 2025 году нам выделят еще три кванториума, а сейчас один у нас уже есть. Они будут путешествовать по всему Алтайскому краю, ориентироваться только на сельские школы. В мобильном комплексе, соответственно, будут находиться лаборатории по четырем направлениям. Это даст нам возможность интегрировать деятельность кванториума в такие предметы, как химия, биология, физика, технология и информатика - там, где нужна интерактивность со стороны самих ребят", - сказал Костенко.

Он отметил, что благодаря такому оборудованию школьники смогут выполнять исследовательские задачи. Для обучения ребят в крае подготовили уже 16 педагогов - они прошли обучение в фонде "Сколково".

"Кроме того, более 300 школ оснастят мини-кванториумами с передовым инженерно-техническим оборудованием. Также мы до 2025 года планируем создать центры для сдачи демо-экзаменов по специальностям среднего профессионального образования", - подчеркнул Костенко.