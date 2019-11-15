Почти 22 тысяч билетов на крымские поезда раскуплены за первую неделю продаж

15.11.19 11:22

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 21,7 тыс. билетов на пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым и обратно проданы с момента старта продаж 8 ноября.

"В целом по России реализовано 21 тыс. 728 билетов, в том числе по Крыму - 4 тыс. 533", - сообщили "Интерфаксу" в дирекции по обслуживанию пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" в пятницу.

Продажи билетов на поезда с материка в Крым (из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь) и обратно стартовали в прошлую пятницу. За первые сутки продаж раскуплены более 5 тысяч билетов.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах по всей России, на сайте оператора перевозок - транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), в мобильном приложении "ГСЭ Билеты".

Перевозки начнутся в третьей декаде декабря этого года. Поезда будут идти по железнодорожной части моста через Керченский пролив, соединяющего Крымский полуостров с материковой частью РФ.

ГСЭ в будущем намерен расширить географию перевозок в Крым - добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров, заявил ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.