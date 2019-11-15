Девять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом во Владимирской области

15.11.19 11:27

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Владимирские полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием школьного микроавтобуса, в котором пострадали восемь детей и взрослый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по региону.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в Гусь-Хрустальном районе области около 09:15.

"По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом, следовавшим в попутном направлении. От удара автомобили съехали в кювет, после чего микроавтобус перевернулся. В результате аварии пострадали восемь детей и один взрослый. Все они обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализированы четыре ребенка", - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что угрозы для жизни детей нет.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что пятеро детей пострадали в автоаварии под Гусь-Хрустальным.