Экс-министр спорта Красноярского края стал заместителем губернатора Кузбасса

15.11.19 11:29

© РИА Новости. Сергей Пятаков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора Кемеровской области по спорту и туризму, сообщает пресс-служба областного парламента в пятницу.

"Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма", - говорится в релизе.

До него этот пост занимал Михаил Бостанджогло. Он ушел в отставку по собственному желанию, проработав менее четырех месяцев.

Как сообщалось, должность министра спорта Красноярского края Алексеев занимал с мая 2014 года по август 2019 года, в том числе он отвечал за спортивное направление в период проведения в Красноярске Универсиады-2019. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и Почетной грамотой министерства спорта РФ.