|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.11.19 11:34
Температурный рекорд побит в Петербурге, где воздух прогрелся до +10 градусов
"К вечеру температура достигла 9,9 градусов тепла. Перекрыли температурный рекорд 2005 года, когда температура составила 9,6 градусов тепла. Ночь была теплая, но сегодня выше 6 градусов температура не поднимется, рекорда не будет. Максимум для 15 ноября - 10,4 градуса тепла", - рассказал Колесов.
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, на северо-востоке области - дождь с мокрым снегом. В воскресенье в большинстве районов ожидается туман.
Температура воздуха по области ночью составит от плюс 2 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-7 градусов, в Петербурге ночью будет в районе 1-3 градусов тепла, днем - плюс 4-6 градусов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket