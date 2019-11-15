Температурный рекорд побит в Петербурге, где воздух прогрелся до +10 градусов

15.11.19 11:34

© РИА Новости. Александр Гальперин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Температурный максимум для 14 ноября был зафиксирован в Санкт-Петербурге в четверг, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

"К вечеру температура достигла 9,9 градусов тепла. Перекрыли температурный рекорд 2005 года, когда температура составила 9,6 градусов тепла. Ночь была теплая, но сегодня выше 6 градусов температура не поднимется, рекорда не будет. Максимум для 15 ноября - 10,4 градуса тепла", - рассказал Колесов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, на северо-востоке области - дождь с мокрым снегом. В воскресенье в большинстве районов ожидается туман.

Температура воздуха по области ночью составит от плюс 2 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-7 градусов, в Петербурге ночью будет в районе 1-3 градусов тепла, днем - плюс 4-6 градусов.