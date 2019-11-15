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15.11.19 11:45

Москалькова просит помочь жителям Якутии получить выплаты после паводка в 2018г

© РИА Новости. Максим Блинов
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человек в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правительство РФ с просьбой о выделении денег на поддержку жителей Якутии, пострадавших от паводка в мае прошлого года.

"Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова направила обращение первому заместителю председателя правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову в защиту прав людей, пострадавших от паводка в Амгинском районе республики Саха (Якутия) в мае 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте омбудсмена.

Поясняется, что ранее к Москальковой обратились жители Якутии с просьбой оказать содействие в получении единовременного пособия в связи с утратой имущества первой необходимости. Согласно сообщению, граждане имеют право на пособие по решению суда, но до сих пор своих денег они не получили и не были уведомлены о том, почему выплаты до сих пор нет.

Отмечается, что правительство Якутии все необходимые документы на получение федеральных денег предоставило в федеральный центр, а МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении республике бюджетных ассигнований для оказания гражданам финансовой помощи.

"В настоящее время документ, который проходит процедуру согласования, ожидают для получения компенсационных выплат более 600 жителей республики Саха (Якутия). Сложившаяся ситуация взята под личный контроль уполномоченного", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, в пресс-службе Минэкологии Якутии агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что все выплаты пострадавшие от паводка получат до конца года.

"На сегодняшний день проект распоряжения правительства РФ о дополнительном выделении бюджетных ассигнований республике для пострадавших граждан согласован с правительством Якутии и находится на рассмотрении в Минфин России", - сказал представитель Минэкологии региона.

По его словам, распоряжение правительства РФ ожидается в конце ноября.

"До конца года 623 жителя согласно принятым судебным решениям деньги получат. Сумма, на которую предоставили документы, - 54,930 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2018 году от наводнения на реках Алдан, Амга, Индигирка, Колыма и Лена пострадали 63 населенных пункта в 16 районах Якутии. Было затоплено 1482 жилых дома, в которых проживает 5 333 человека, более 3 тыс. приусадебных участков.

По данным экспертов, совокупный материальный ущерб превысил 1,3 млрд рублей.

Четырем районам республики - Таттинскому, Кобяйскому, Амгинскому и Мегино-Кангаласскому было выделено 34 государственных жилищных сертификата. Около 250 млн рублей было выделено правительством России из резервного фонда для оказания помощи 4 тыс. 214 пострадавшим гражданам. Из средств госбюджета Якутии - 78,24 млн рублей, в том числе и по решениям суда.

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