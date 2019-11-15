Более 10 тысяч человек обратились в туристский колл-центр Москвы

15.11.19 11:48

Фото с официального сайта мэра Москвы

15 ноября. Interfax-Russia.ru - В туристский колл-центр Москвы, который заработал 1 августа 2019 года на базе общегородского контакт-центра, обратились за консультациями более 10 тысяч человек, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На короткий номер 122 могут позвонить абоненты всех российских и иностранных операторов сотовой связи, находящиеся в Москве и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских телефонов со всей территории России и из зарубежных стран. Оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента", - уточнили в комитете.

Вызовы принимаются круглосуточно без выходных на двух языках - русском и английском.

"Чаще всего туристы спрашивают, как добраться в ту или иную точку города, интересуются информацией о музеях и работе городского транспорта. А в последние дни, несмотря на погоду, все чаще начали поступать вопросы о графике работы катков", - цитирует пресс-служба Мостуризма руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Также, по его словам, туристы интересовались датами московских фестивалей, информацией о работе Государственного Кремлевского дворца, ВДНХ, Останкинской башни, столичных театров и цирков. Бывают звонки с вопросами про визы, авиарейсы из Москвы и расположение автостанций и автовокзалов.