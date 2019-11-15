Стандарты работы питейных заведений разработали в Липецкой области

15.11.19 12:17

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Питейные заведения Липецкой области будут работать по единому стандарту, направленному на благоустройство прилегающих территорий и безопасность жителей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новые правила, в частности, обязывают владельцев питейных заведений соблюдать правила звукоизоляции, убирать прилегающую территорию, зимой расчищать снег. Также в числе норм стандарта - наличие парковки, удобные подъездные пути, доступная среда, отдельная площадка для сбора мусора, уличное освещение. Помещения должны иметь отдельный вход, аварийные выходы, средства пожаротушения. Для поддержания правопорядка необходимо установить устройства фото- и видеофиксации, которые будут осуществлять мониторинг в радиусе 20 метров от входа.

Власти региона предложили предпринимателям подписать соответствующую хартию.

"Очень много жалоб поступает на работу пивных заведений. Для нас важны в первую очередь интересы жителей, поэтому мы ужесточаем контроль. Мы понимаем, что вы ведете свой бизнес и у вас свои интересы. Но любой бизнес должен вестись по закону. Мы не хотим подавлять работу пивных. Мы хотим двигаться по пути цивилизованной продажи пива", - подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

В течение недели бизнесмены изучат документ и при необходимости внесут поправки. Через две недели должно состояться подписание хартии.