Потомство у "краснокнижных" зубров в Мордовском заповеднике родится летом

15.11.19 12:12

Фото с сайта Мордовского заповедника

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Вторая партия европейских зубров прибыла в Мордовский заповедник в рамках программы по сохранению и увеличению популяции вида, сообщается на сайте республиканского природного заповедника.

"Из Рязанской области прибыли Мегги, Менога, Метод и Мелентий. Теперь в заповеднике 8 особей зубров, которые дадут начало новому вольному стаду. Кстати, первое пополнение ожидается уже летом 2020 года: одна из прибывших зубриц в "положении", - говорится в сообщении.

До установления снежного покрова зубры будут оставаться в специально оборудованном открытом вольере, а затем выпущены в естественную среду.

"В настоящее время стоит задача закрепить зубров на территории Мордовского заповедника. Новые обитатели заповедника привыкнут к подкормочной площадке и будут время от времени приходить к ней в зимний период", - пишут сотрудники заповедника.

Ранее сообщалось, что первая партия европейских зубров была завезена в Мордовию в начале ноября из Окского заповедника Рязанской области.

Сотрудники Мордовского заповедника планируют создать туристический маршрут "Зубр: из прошлого в будущее", в ходе которого можно узнать историю этого вида и понаблюдать за зубрами в живой природе.

В настоящее время в мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Данный вид животных занесен в Красную книгу России.