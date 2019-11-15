Воронежская область планирует перерабатывать 70% ТБО

15.11.19 12:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Воронежская область, изучив опыт Швеции, где перерабатываются почти весь производимый в стране мусор, в 2020 году планирует перерабатывать собственных 70% отходов, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел накануне встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеции в РФ Маленой Мард. Во встрече принимали участие также представители бизнес-сообщества королевства.

"Мы с 2020 года входим активно в реформу по обращению с твердыми бытовыми отходами. Нам предстоит около 70% всех отходов подвергнуть переработке. В следующем году создадим современную систему приема и обработки отходов, технологически внедрим раздельный сбор мусора, поставим раздельные контейнеры в Воронеже и, как минимум, в райцентрах. Но нужно, чтобы и население привыкло разделять отходы, а это - постепенный процесс", - сказал губернатор.

Гусев подчеркнул, что Воронежская область заинтересована в повышении своего экологического благополучия. Для региона, по его словам, "очень важны и полезны опыт и наработки" Швеции, которая "известна как один из лидеров в деле защиты окружающей среды".

Швеция, как известно, утилизируется 99% производимых в государстве бытовых отходов, это - один из самых высоких показателей в мире. Захоронение на полигонах в этой скандинавской стране занимает последнее место в цепочке - на свалку попадает только тот мусор, с которым совсем ничего нельзя больше сделать.

Встреча главы региона с послом состоялась в рамках Дней Швеции, которые проходят 13-16 ноября в регионе. В Воронежскую область прибыла делегация, которая включает около 30 представителей шведского бизнеса, культуры, посольства и Шведского торгового и инвестиционного совета.