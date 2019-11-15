Образовательный центр Юрия Башмета появится в Ярославле в 2020 г

15.11.19 12:31

© РИА Новости. Владимир Вяткин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент культуры Ярославской области и народный артист СССР, альтист Юрий Башмет подписали соглашение о создании в 2020 году в Ярославле образовательного центра под руководством музыканта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ были подписан на "полях" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В церемонии участвовали директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева и Башмет.

На площадке центра собираются проводить мастер-классы, семинары и творческие встречи с участием известных деятелей искусства и педагогов из-за рубежа.

"Эта тема - образования молодежи в российской провинции - давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать", - приводятся в пресс-релизе слова музыканта.

Башмет - российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. В 2008 году он вместе с оркестром "Солисты Москвы" был удостоен престижной премии "Грэмми", которую вручает американская Национальная академия искусства и науки звкукозаписи.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября.