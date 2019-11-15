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15.11.19 13:00
Пермский край к 2024г намерен увеличить объем несырьевого экспорта почти в 1,6 раза
"Ожидаем, что к 2024 году наш общий объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличится на 57%. С учетом того, что у нас - хорошая несырьевая база, это очень серьезные цифры, и очень серьезная заявка", - сказал глава Пермского края Максим Решетников в ходе Международного экспортного форума в Москве.
В пресс-службе министерства промышленности и торговли Пермского края агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что объем экспорта Пермского края за январь-октябрь прошлого года составил $3,28 млрд. За этот же период текущего года прирост объема экспорта зафиксирован на уровне $240 млн.
Кроме того, по данным ведомства, за январь-октябрь 2019 года Пермский край занимает 14 место по объему экспорта среди российских регионов. География экспортных поставок региона выросла до 150 стран мира. Основные направления - это Европа, Северная и Южная Америка, СНГ и Азия.
По словам губернатора, в настоящее время доля малых и средних предприятий в экспорте региона существенно выше, чем в среднем по России, и составляет 5%.
Основа экспорта в Пермском крае - это химическая отрасль, калийные удобрения, но четверть экспорта приходится на второй и третий передел - это высокотехнологичная продукция, сказал Решетников, добавив, что именно в этих сегментах ожидаются наибольшие темпы роста.
"У нас от предприятий края было подано 22 заявки от 16 компаний на поддержку корпоративных программ повышения конкурентоспособности. По этим заявкам объем экспорта к 2024 году должен увеличиться на 38%, это 1,4 млрд долларов", - резюмировал глава региона.
В ходе форума состоялось награждение победителей всероссийской премии "Экспортер года". Пермские компании "Промобот" и "ИТ Профессиональные Решения" (ITPS Group) были признаны лидерами экспорта в своих отраслях, а компания "Форт Телеком" вошла в число призеров всероссийского конкурса.
Кроме того главе региона на форуме был вручен памятный знак "За особый вклад в развитие экспорта"
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