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15.11.19 13:00

Пермский край к 2024г намерен увеличить объем несырьевого экспорта почти в 1,6 раза

© РИА Новости. Денис Гришкин
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края прогнозируют увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта на 57% к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

"Ожидаем, что к 2024 году наш общий объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличится на 57%. С учетом того, что у нас - хорошая несырьевая база, это очень серьезные цифры, и очень серьезная заявка", - сказал глава Пермского края Максим Решетников в ходе Международного экспортного форума в Москве.

В пресс-службе министерства промышленности и торговли Пермского края агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что объем экспорта Пермского края за январь-октябрь прошлого года составил $3,28 млрд. За этот же период текущего года прирост объема экспорта зафиксирован на уровне $240 млн.

Кроме того, по данным ведомства, за январь-октябрь 2019 года Пермский край занимает 14 место по объему экспорта среди российских регионов. География экспортных поставок региона выросла до 150 стран мира. Основные направления - это Европа, Северная и Южная Америка, СНГ и Азия.

По словам губернатора, в настоящее время доля малых и средних предприятий в экспорте региона существенно выше, чем в среднем по России, и составляет 5%.

Основа экспорта в Пермском крае - это химическая отрасль, калийные удобрения, но четверть экспорта приходится на второй и третий передел - это высокотехнологичная продукция, сказал Решетников, добавив, что именно в этих сегментах ожидаются наибольшие темпы роста.

"У нас от предприятий края было подано 22 заявки от 16 компаний на поддержку корпоративных программ повышения конкурентоспособности. По этим заявкам объем экспорта к 2024 году должен увеличиться на 38%, это 1,4 млрд долларов", - резюмировал глава региона.

В ходе форума состоялось награждение победителей всероссийской премии "Экспортер года". Пермские компании "Промобот" и "ИТ Профессиональные Решения" (ITPS Group) были признаны лидерами экспорта в своих отраслях, а компания "Форт Телеком" вошла в число призеров всероссийского конкурса.

Кроме того главе региона на форуме был вручен памятный знак "За особый вклад в развитие экспорта"

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