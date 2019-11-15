Дни Эрмитажа пройдут в 2020 году в Самарской области

15.11.19 13:10

© РИА Новости. Владимир Вяткин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Самарская область и Государственный Эрмитаж в пятницу в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума подписали соглашение о сотрудничестве, первые мероприятия в рамках которого пройдут уже в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Первыми плодами соглашение станут Дни Эрмитажа в Самарской области, которые запланированы на 2020 год. В рамках Дней планируется проведение серии мастер-классов от ведущих реставраторов, показ фильмов и проведение лекций", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, процитированным пресс-службой, соглашение предполагает организацию выставок, обмен опытом и др.

"В рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность. У Эрмитажа богатейший опыт, традиции, у Эрмитажа есть взгляд в будущее, практика по использованию современных технологий в музейном деле, поэтому будем учиться и учиться", - сказала Азаров.

По данным пресс-службы правительства Самарской области, делегация региона в рамках форума планирует провести ряд встреч, подписать важные соглашения в сфере культуры. Также в дни форума губернатор Дмитрий Азаров проведет шестое заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Культура".

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум начал работу 14 ноября. Число его участников превысило в этом году 35 тыс. человек из 96 стран мира. На площадках культурного форума пройдет более 350 событий, дискуссии будут разворачиваться по 14 основным направлениям.