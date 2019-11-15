Зюганов взял под защиту Левченко и Грудинина

15.11.19 13:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Левченко "показывает передовые по любым меркам результаты работы на посту главы региона", но вместо этого на него "громоздятся целые горы лжи и клеветы", говорится в обращении Зюганова к народно-патриотическим силам, опубликованном в пятницу на сайте компартии.

Он напомнил, что Левченко был выдвинут на пост губернатора компартией и союзом государственно-патриотических сил. "Он получил кредит доверия избирателей и оправдал его. Поэтому не чиновникам, а населению Иркутской области решать, оставаться ему на посту губернатора или уходить", - пишет Зюганов.

Лидер КПРФ считает, что вопрос о руководителе региона должен решаться на выборах, которые должны состояться в следующем году.

Также Зюганов поддержал Грудинина. "КПРФ обращается ко всем народно-патриотическим силам России с призывом возвысить голос в поддержку наших товарищей, создать штабы и дружины для защиты народных предприятий, законности и порядка, дать отпор нарастающей русофобии и антикоммунизму, объединить усилия в борьбе за восстановление социальной справедливости", - говорится в обращении.

По словам руководителя партии, "за дымовой завесой утверждений власти о борьбе с прозападными либералами, как главной угрозой политической стабильности, на деле основной удар наносится по КПРФ".