Морозы до минус 33 градусов ожидаются в Кузбассе

15.11.19 13:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - МЧС призывает жителей Кемеровской области соблюдать меры безопасности в связи с ожидающимся похолоданием и гололедицей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории Кемеровской области ожидается минимальная температура воздуха минус 28 - 33 градуса, на дорогах гололедица. Находясь на улице, примите все необходимые меры, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения", - говорится в пресс-релизе.

Также ведомство призывает соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и обогревательных приборов, и напоминает, что использование обогревателей кустарного производства может привести к пожару.

В связи с риском возникновения ДТП рекомендуется отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.