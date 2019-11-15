Самолет-амфибия привлечен к тушению крупного лесного пожара в Крыму

15.11.19 13:20

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Число привлеченных к тушению лесного пожара на территории Симферопольского района Крыма специалистов увеличено в полтора раза, задействован самолет-амфибия, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"Самолет-амфибия Бе-200 путем многократных сбросов огнегасящей жидкости на кромку пожара способен сдерживать распространение средних и крупных лесных пожаров", - отмечается в сообщении.

В тушении пожара задействовано уже 489 человек (ранее сообщалось о 335), 78 единиц техники, а также вертолет Ми-8.

В частности, согласно сообщению Черноморского флота, около 80 военнослужащих, пожарный автомобиль, две автоцистерны и санитарный автомобиль прибыли в Симферопольский район для помощи в тушении.

Возгорание лесной подстилки под Симферополем, в урочище Курлюк-Баш, было зафиксировано 14 ноября в 13:30 мск. Тушение осложняется сильным ветром и наличием труднопроходимых участков, за день площадь пожара увеличилась до 20 га, введен режим ЧС.

В Крыму установилась теплая для осени погода, температура превышает среднесуточную норму на 8-10 градусов, без осадков. 10 ноября был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 27,1 градуса. На полуострове действует предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Урочище Курлюк-Баш - живописное место, где проходит популярный туристический маршрут.