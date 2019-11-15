Убитую историком Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

15.11.19 13:23

© РИА Новости. Антон Круглов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Похороны аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют ее преподавателя, пройдут в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края в субботу, 16 ноября, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в местной администрации.

"Девушку похоронят на родине в станице Старовеличковской. Отпевание и прощание состоятся в Свято-Троицком храме в 11:00. Мы только просим, вас, журналистов не превращать это скорбное для родных и близких событие в новость национального масштаба", - сказал представитель администрации.

Как сообщалось, 11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.