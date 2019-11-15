Объем средств, привлеченных в банки Крыма, за год вырос почти до 200 млрд рублей

15.11.19 13:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Общий объем банковских вкладов физических лиц в республике Крым, по данным на 1 октября 2019 года, составил 95 млрд рублей, что почти на 13% больше, чем было на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба отделения по республике Южного ГУ Банка России.

Основная часть средств населения привлечена в национальной валюте.

Банк сообщил также, что объем средств, привлеченных на депозиты юридических лиц, составил 19,6 млрд рублей, средств индивидуальных предпринимателей - 6,4 млрд рублей, что в 2,5 и 1,4 раза, соответственно, больше, чем годом ранее.

"В целом объем привлеченных банками на территории республики Крым средств клиентов, по состоянию на 1 октября текущего года, составил 198 млрд рублей, увеличившись за год на 15,8% (для сравнения: аналогичный показатель по ЮФО за год вырос на 8,4%)", - говорится в пресс-релизе.