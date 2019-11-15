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15.11.19 13:27
Объем средств, привлеченных в банки Крыма, за год вырос почти до 200 млрд рублей
Основная часть средств населения привлечена в национальной валюте.
Банк сообщил также, что объем средств, привлеченных на депозиты юридических лиц, составил 19,6 млрд рублей, средств индивидуальных предпринимателей - 6,4 млрд рублей, что в 2,5 и 1,4 раза, соответственно, больше, чем годом ранее.
"В целом объем привлеченных банками на территории республики Крым средств клиентов, по состоянию на 1 октября текущего года, составил 198 млрд рублей, увеличившись за год на 15,8% (для сравнения: аналогичный показатель по ЮФО за год вырос на 8,4%)", - говорится в пресс-релизе.
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