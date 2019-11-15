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15.11.19 13:34

Построенную в рамках ФЦП школу в Ингушетии закрыли из-за множества трещин

© РИА Новости. Игорь Руссак
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд в Ингушетии вынес постановление о приостановке работы школы в Малгобеке в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности и отсутствием лицензии, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в управлении пресс-службы главы и правительства региона.

"Ввиду отсутствия разрешительных документов о приемке и вводе объекта в эксплуатацию, лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, Малгобекским городским судом решено приостановить работу учреждения до получения упомянутых документов", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, новая школа на 704 места построена в Малгобеке в рамках ФЦП социально-экономического развития региона на 2016-2025 годы. Объект был возведен для жителей второго микрорайона города, переселенцев из оползневой зоны. Но несмотря на малый срок нахождения в пользовании, трехэтажное здание площадью свыше 4 тыс. кв. м уже можно считать малопригодным для пребывания в нем детей.

Здание испещрено трещинами, в том числе и в несущих конструкциях. В некоторых кабинетах обнаруживается сырость, ударопоглощающее покрытие спортивного зала не соответствует нормативам, зафиксированы нарушения комплексной безопасности.

В ходе посещения сложившаяся ситуация вызвала у главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова ряд вопросов, связанных с работой строительной компании и освоением выделенных на объект свыше 290 млн рублей, а также с некондиционным состоянием свежепостроенной школы.

Во время рабочей поездки нарушения обнаружены на других объектах Малгобека и Малгобекского района. Очистные сооружения 2013 года постройки фактически не функционируют. Детский сад 2012 года имеет вертикальные и горизонтальные трещины, просадку фундаментов несущих стен, здание культурно-досугового центра города находится в аварийном состоянии. Кроме того, дом на ул. Базоркина строится с нарушением проектно-сметной документации, многоквартирный дом по ул. Почтовая имеет трещины, которые могут привести к обрушению.

"Для начала все ответственные за то, что мы сегодня имеем непригодные объекты, исправят все недостатки. Это не избавит их также от ответа перед законом. А после - чтобы я нигде больше не видел ни одного нерадивого подрядчика. Ни одна компания, которая работала с нарушениями, не будет строить в республике. Даже сарай строить им не доверим", - процитировал агентству Калиматова сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии выявили грубые нарушения при строительстве домов для жителей оползневой зоны Малгобека и Малгобексого района республики, из-за которых некоторые семьи не смогли получить новое жилье.

Более того, из-за нерадивых подрядчиков учащиеся Малгобека ходят на занятия в учебное учреждение, которое не имеет документов о приемке и вводе в эксплуатацию.

Свыше 600 семей до сих пор ждут очереди в детский сад в сельских поселениях Кантышево, Новый Редант, Сагопши. Строительные компании "Бастион Плюс", "Проф-Строй" и "Оригинал" до сих пор не завершили строительство трех дошкольных учреждений на 220 мест каждое. Сдача объектов в эксплуатацию предполагалась еще в декабре 2018 года.

В соответствии с планом-графиком школа N 16 по улице Котиева должна была быть сдана подрядчиком ООО "Оригинал" еще в декабре 2017 года. В учебном заведении так и не завершены ни фасадные, ни отделочные работы. Отсутствуют инженерные системы, пожарная сигнализация. Этот объект со стоимостью контракта более 400 млн рублей в соответствии с проектом построен лишь на 50%.

В отношении застройщиков будут применяться серьезные штрафные санкции согласно условиям госконтракта.

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