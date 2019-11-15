Региональное телевидение Северной Осетии начнет вещание в цифровом формате в ноябре

15.11.19 13:40

© РИА Новости. Сергей Субботин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Телекомпания "Осетия-Ирыстон" начнет цифровое вещание в тестовом режиме на телеканале "Общественное телевидение России", сообщается на сайте управления Северной Осетии по информационным технологиям и связи в пятницу.

"С 29 ноября телекомпания "Осетия-Ирыстон" начнет свое цифровое вещание в тестовом режиме на телеканале "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году вещание будет вестись утром с 8:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 19:00 в виде региональных врезок.

"В 2020 году время вещания будет увеличено до 5 часов в день - утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00", - подчеркивает пресс-служба.

С 21 на 22 ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет проводить технические работы на территории республики. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях телеприемников. В этом случае потребуется перенастроить телеканалы - автоматически или вручную.