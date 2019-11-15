Полторы сотни "земских докторов" пришли на работу в Подмосковье с начала года

15.11.19 13:59

© РИА Новости. Саид Царнаев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти 150 врачей и фельдшеров в Подмосковье стали участниками программы "Земский доктор" в 2019 году, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

"С начала 2019 год для работы в медицинских организациях, расположенных в сельской местности Московской области, привлечено 145 медработников-участников программы "Земский доктор", в том числе 135 врачей и 10 фельдшеров", - говорится в сообщении.

Всего с 2012 года в Подмосковье в села пришли работать почти 1,5 тыс. докторов.

Программа "Земский доктор" направлена на поддержку медицинских работников, которые приходят работать в сельскую местность. Им предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей.