Лигу кунсткамер Европы предлагают создать в Петербурге

15.11.19 14:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) предложил создать объединение тематических музеев Европы.

С инициативой создания Лиги кунсткамер Европы директор учреждения Андрей Головнев выступил в пятницу на заседании Российского исторического общества в Петербурге.

Также он сообщил, что Музей планирует создать новую экспозицию "Петровская Кунсткамера".

"Мы планируем создание новой экспозиции "Петровская Кунсткамера" с летающими крокодилами, страусиными яйцами, раритетными шкафами. То есть все то, что находилось в Кунсткамере во времена Петра", - сказал Головнев.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств на создание экспозиции.